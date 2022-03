Flyalarm i fleire ukrainske byar

utenriks

Det dreier seg om byane Kyiv, Tsjernihiv, Lubny, Poltava og Vasylkiv, melder BBC, som viser til fleire lokale medium i Ukraina.

Poltava er byen som den humanitære korridoren på tysdag gjekk til frå Sumy. Sumy har vore under russiske angrep i fleire dagar, og natt til onsdag melde ukrainske styresmakter at rundt 6.700 personar var evakuerte frå Sumy via denne korridoren.

Luftvernsirenene signaliserer potensiell fare for luftangrep og er ei åtvaring til befolkninga om å søkje ly i tilfluktsrom dersom dei ikkje allereie oppheld seg der.

Tidlegare onsdag morgon melde BBC om at nokre journalistar hadde høyrt fleire eksplosjonar i Kyiv og områda rundt.

(©NPK)