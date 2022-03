FNs menneskerettssjef: Kviterussland knuser all dissens

utenriks

– Dei omfattande og vedvarande handlingane til styresmaktene for å knuse dissens og undertrykkje sivilsamfunn, uavhengige medium og opposisjonsgrupper, samtidig som dei skjermar gjerningsmenn, peikar på ein situasjon med fullstendig straffritak i Kviterussland, sa FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet onsdag.

Uttalen kom etter at ein ny rapport vart publisert om tilstanden i Kviterussland. Rapporten tok for seg perioden frå valet i august 2020, då president Aleksandr Lukasjenko vart vald til ein sjette periode, og fram til utgangen av 2021. Rapporten ramma ikkje rolla landet har som støttespelar for Russlands invasjon av Ukraina.

Ved utgangen av 2021 sat 969 personar i fengsel på grunn av det FN omtaler som «politisk motiverte skuldingar». Fleire av straffene er på 10 år eller meir.

