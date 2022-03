Danske tiltalt for landsforræderi

utenriks

Dansk påtalemakt har aldri tidlegare reist tiltale i samsvar med den aktuelle paragrafen.

Den tiltalte er ein 31 år gammal dansk statsborgar. I tillegg til å vere tiltalt for landsforræderi er han tiltalt for fleire terrorbrotsverk. Mellom anna skal han ha skote mot bilete av fleire namngitte danskar.

På ein pressekonferanse onsdag seier statsadvokat Lise-Lotte Nilas at påtalemakta meiner dei kan bevise at den tiltalte ikkje berre lét seg verve av IS, men også slutta seg til ei væpna gruppe og deltok i kamphandlingar for IS i Syria, der den danske staten var part på motsett side.

Først då han vart fysisk skadd, skal mannen ha slutta å delta i kamphandlingar.

(©NPK)