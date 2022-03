Britisk polarskute funnen etter over 100 år under isen i Antarktis

utenriks

– Vi er overvelda av hellet vi har hatt som har funne og fått bilete av Endurance. Dette er det flottaste skipsvraket av tre eg nokon gong har sett. Det står stolt på botnen, intakt og utruleg godt bevart. Du kan til og med lese namnet på hekken, seier Mensun Bound, som har hatt ansvaret for søket etter polarskipet.

Skipet vart funne på 3.008 meters djup, rundt seks kilometer frå der det vart drege ned i isen ein novemberdag i 1915. Funnet vart gjord laurdag – på dagen hundre år etter at ekspedisjonsleiar Ernest Shackleton vart gravlagd på britiske Sør-Georgia – men vart først gjort kjent onsdag.

Fjernstyrte miniubåtar vart brukte til å finne og filme vraket på havbotnen. Vraket ser ikkje ut til å ha vorte skadd av anemonar, svampar og andre organismar som har teke tilhald «om bord» etter forliset. Endurance er folkerettsleg verna som kulturminne, og det er ikkje lov å hente opp gjenstandar frå vraket. Ekspedisjonen som lette etter Shackletons skip, hadde løyve til å sjå – og filme – men ikkje røre.

Frå Sandefjord

Endurance, som vart bygd ved Framnæs Mekaniske Værksted i Sandefjord, stod i sentrum for ei av dei mest kjende historiene om overleving i polare strøk. Berre nokre få år etter at Roald Amundsen vart førstemann til Sørpolen, ville Shackleton bli den første til å krysse kontinentet. Den irsk-britiske oppdagaren hadde vore i Antarktis fleire gonger og var den som hadde vore lengst sør før Amundsen. I 1909 måtte Shackleton og gruppa han leidde, snu berre 180 kilometer unna polpunktet. Snautt tre år seinare nådde Amundsen heilt fram.

Like før jul 1914 segla Endurance inn i Weddellhavet som ein del av den transantarktiske ekspedisjonen, men Shackleton og mennene hans skulle aldri nå land på det sørlege kontinentet. Etter å ha segla sørvestover langs kysten, fraus skipet fast og dreiv med isen i over ti månader.

Møtte norske kvalfangarar

Til slutt måtte Shackleton beordre alle mennene sine på «land» – nærare bestemt ut på isen – før dei tok fatt på ei strabasiøs ferd med livet som innsats. Tre livbåtar vart slepte over isen, og då han ikkje lenger bar, segla dei mot Elefantøya.

Ein av båtane vart forsterka for ei segling over Sørishavet for å hente hjelp. Shackleton tok med seg fem mann og sette kursen mot Sør-Georgia, medan resten av mannskapet vart igjen på øya. Etter å ha nådd Sør-Georgia, tok tre mann seg over fjella til kvalfangststasjonen Grytviken. Derfrå starta arbeidet med å hente dei som var igjen på sørsida av øya og dei som var etterlatne på Elefantøya. Dei sistnemnde vart henta i august 1916. Målet om å krysse Antarktis vart ikkje nådd, men alle som hadde vore med Endurance sørover, overlevde ekspedisjonen.

I 1922 kom Shackleton tilbake til Grytviken, på veg til endå ein ekspedisjon i Antarktis. Medan han var på Sør-Georgia, døydde Shackleton av eit hjarteinfarkt. 47-åringen vart gravlagd på kyrkjegarden på øya 5. mars 1922. I helga vart hundreårsdagen markert, mellom anna med ei militær æresvakt ved grava.

