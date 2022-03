Zelenskyjs parti opnar for å utsetje Nato-ambisjonar

utenriks

– Alliansen er ikkje klar til å ta opp Ukraina som medlem i alle fall dei neste 15 åra, og dei har gjort det klart, heiter det i ei fråsegn frå partiet Folkets tener tysdag.

Derfor meiner partiet at det no er på tide å diskutere tryggingsgarantiar frå fleire land – òg Russland. Partiet understrekar at Russland òg må godkjenne den ukrainske staten og love å ikkje true han.

At Ukraina aldri må bli medlem av Nato, var eit av Russlands viktigaste krav før landet starta invasjonen sin.

Måndag hevda Russlands regjering at dei vil stanse krigføringa omgåande viss Ukraina innfrir visse krav. Eitt av desse er at nøytralitet må nedfellast i Grunnlova i landet.

Dei andre krava er at Ukraina legg ned våpena, formelt gir frå seg Krimhalvøya til Russland og godkjenner utbrytarregionane Luhansk og Donetsk som uavhengige land. Styresmaktene i Ukraina har kategorisk avvist dette.

– Vi gir ikkje frå oss territorium, understrekar Zelenskyjs parti i fråsegna tysdag. Samtidig meiner partiet det er behov for å vurdere situasjonen til innbyggjarane i utbrytarregionane og på Krim.

