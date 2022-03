Zelenskyj seier seg villig til å diskutere Krim og Donbas

utenriks

I eit intervju med den amerikanske kringkastaren ABC gjer han det samtidig klart at han ikkje vil gi etter for russiske krav om sjølvstende for Donetsk og Luhansk i Aust-Ukraina eller russisk styre på Krim.

– Eg er klar for dialog, men vi er ikkje klare for å kapitulere, seier Zelenskyj.

– Vi kan diskutere og finne eit kompromiss for korleis desse territoria skal leve framover, seier han.

Han seier det er viktig å leggje vekt på korleis folk i desse områda som ønskjer å halde fram med å vere ein del av Ukraina, har det. Det er ei mykje vanskelegare problemstilling enn berre anerkjenning.

– Dette er nok eit ultimatum, og vi er ikkje klare for ultimatum, seier Zelenskyj.

Han ber Russlands president Vladimir Putin om direkte forhandlingar.

– Det som trengst er at president Putin byrjar å snakke, startar dialogen, i staden for å leve i ei informasjonsboble utan oksygen, seier han.

(©NPK)