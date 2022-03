Zelenskyj med Churchill-inspirert tale til britiske folkevalde

utenriks

– Vi har alle kjempa for landet vårt, sa Zelenskyj direkte på video frå det krigsherja heimlandet sitt.

Presidenten samanlikna i talen krigen mot Russland med Storbritannias innsats under andre verdskrigen, ifølgje Sky News.

I talen vekte han minne om Winston Churchill, som leidde Storbritannia gjennom krigsåra.

– Vi gir ikkje opp, vi kjem ikkje til å tape. Vi skal kjempe til siste slutt, på havet og i lufta. Vi skal halde fram med å kjempe for landet vårt, uansett prisen vi må betale, i skogane, i åkrane, på strendene og i gatene, sa Zelenskyj.

Ros frå Johnson

I ein av sine mest berømte talar i 1940 lova Churchill» Vi skal kjempe på strendene, vi skal kjempe på flystripene, vi skal kjempe på markane og i gatene, vi skal kjempe i åsane. Vi skal aldri overgi oss!»

Partileiarane i parlamentet rosa Zelenskyj.

– Aldri før gjennom dei mange hundreåra med parlamentarisk demokrati har Underhuset høyrt ein slik tale, sa statsminister Boris Johnson.

– Fekk verda til å handle

Han la til at Storbritannia vil bruke «alle moglege metodar» for å sikre at Russland mislykkast i invasjonen sin.

– Ingen ville ha halde det mot han viss han rømde. Zelenskyj har fått verda til å handle der Russlands president Vladimir Putin altfor ofte har fått det som han vil, sa Labour-leiar Keir Starmer.

Den ukrainske presidenten heldt for ei veke sidan også ein kjensleladd appell til EU-parlamentet, få dagar etter at Russland starta invasjonen sin.

