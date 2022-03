utenriks

– Det har gått 13 dagar der vi har høyrt løfte, 13 dagar der vi har vorte fortalde at vi vil få hjelp i lufta, at det vil komme fly og at dei vil bli leverte til oss, seier Zelenskyj i ei videomelding tysdag.

– Men ansvaret for dette kviler òg på dei som ikkje har vore i stand til å bestemme seg i Vesten i løpet av 13 dagar, legg Zelenskyj til.

– Det kviler på skuldrene til dei som ikkje har sikra ukrainsk luftrom mot dei russiske drapsmennene, seier han.

(©NPK)