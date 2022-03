utenriks

Bakgrunnen for samtalen er eit europeisk ønske om at Xi skal bidra til ein diplomatiske framstøyt som kan få ein slutt på krigen.

Under samtalen understreka Xi at det må visast all mogleg tilbakehaldenheit, melder kinesiske medium etter samtalen.

Han kalla òg krigen for «svært urovekkende», og han vil at Ukraina og Russland held fast ved viljen til å forhandle og at dei held fram samtalane for å nå resultat, og dessutan at dei unngår ein storstilt humanitær katastrofe.

