WHO: Minst 16 stadfesta angrep på helsetenesta i Ukraina

utenriks

– Det er no 13 dagar sidan militæroffensiven starta i Ukraina. I dag er helsesystemet i landet under betydeleg press, og utanfor grensene går den raskast veksande flyktningkrisa på mange år føre seg, seier WHOs Europa-direktør Hans Henri P. Kluge på ein pressekonferanse tysdag.

– Det fører til eit helsevesen under umenneskeleg press.

Han seier WHO har tre hovudprioriteringar for å betre situasjonen. Å sikre berekraftige korridorar for medisinske forsyningar inn i landet og til områda der det trengst, å sikre at nabolanda har den medisinske infrastrukturen som trengst til å hjelpe flyktningane som kjem, og dessutan å avhjelpe Lviv med eit operasjonssenter, personell og medisinar.

Kluge seier vidare at WHO har kunna stadfeste minst 16 angrep på helsetenesta i Ukraina, og at talet stig.

– Det burde ikkje vere behov for å seie det, men helsearbeidarar, sjukehus og andre medisinske fasilitetar må aldri vere mål på noko tidspunkt, verken under krise eller konflikt, seier Kluge.

– Vi fordømmer på det sterkaste angrepa på helsetenesta i Ukraina, seier han.

(©NPK)