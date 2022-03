Ukrainske kvinner får merksemd på kvinnedagen

utenriks

Blant dei 1,7 millionar menneska som har flykta frå krigen så langt, er langt dei fleste kvinner og barn. Mennene er igjen for å kjempe mot russiske invasjonsstyrkar anten dei vil eller ikkje.

Fleire hjelpeorganisasjonar understrekar at kvinnene og jentene har ein auka risiko for å bli utsett for seksualisert vald og fysiske overgrep medan dei er på flukt. Spesielt utsett er òg gravide kvinner. I Ukraina vil om lag 80.000 kvinner føde dei tre neste månadene. Mange av dei vil ikkje få nødvendig barselhjelp, noko som aukar risikoen for at mor eller barn døyr under fødselen, ifølgje FNs befolkningsfond (UNFPA).

– Krigen i Ukraina og fordrivinga han resulterer i, splittar familiar og gjer kvinner og barn som prøver å komme seg i tryggleik, utsette og sårbare, seier Suzy Madigan, rådgivar i hjelpeorganisasjonen Care International.

– Overalt der kvinner flyktar frå katastrofar, har dei ein reell risiko for kjønnsbasert vald og overgrep når dei blir tvinga til å forlate heimane sine. Viss du blir avhengig av andre for å dekkje dei grunnleggjande behova dine for å overleve, blir utnytting ein verkeleg trussel, føyer ho til.

