Ukrainske flyktningar kan få bu i beslaglagde mafia-heimar

utenriks

Byrået som administrerer beslaglagde eigedelar, har byrja å undersøkje eigedommar som kan brukast på kort sikt, sjølv mellombels, for å ta imot flyktningar frå Ukraina, seier Luciana Lamorgese i ein kort uttale.

Byrået vil òg sjå på eigedommar der eigarskapen er overført til byar og tettstader, men som enno ikkje er tekne i bruk.

Litt over 17.000 ukrainarar, hovudsakleg kvinner og barn, har reist til Italia etter den russiske invasjonen. Dei fleste har så langt vore innlosjerte hos slektningar og venner, men private og offentlege initiativ har dukka opp over heile landet for å ta imot det som er venta å bli mange fleire.

(©NPK)