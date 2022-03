Ukrainas tidlegare president ber Zelenskyj gi opp

utenriks

– Du er personleg forplikta til å stanse blodbadet og komme til ein fredsavtale, uansett kostnad, seier Janukovitsj til det statlege russiske nyheitsbyrået Ria Novosti tysdag.

– Det er dette Ukraina, Donbas og Russland forventar av deg, seier han, og legg til at Kyivs partnarar i Vesten truleg vil støtte ei slik avgjerd.

Den russiskvennlege presidenten Viktor Janukovitsj vart i 2014 styrta i eit folkeopprør i den vestlege delen av landet, der Russland reagerte med å invadere og annektere Krimhalvøya.

Janukovitsj, som vart vurdert som særs korrupt, er no 71 år gammal og lever i eksil i Russland. I heimlandet Ukraina vart han dømd in absentia til 13 års fengsel for forræderi.

Ifølgje ukrainske medium ønskjer Kreml å innsetje 71-åringen som president att.

(©NPK)