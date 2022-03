utenriks

Påstanden kom i eit intervju med den ukrainske TV-kanalen ICTV.

– Utstyr vart òg øydelagt. Dette er eit brot på alle konvensjonar, også Genève-konvensjonen, men legane våre jobbar vidare, ifølgje Ljasjko.

Ukraina har fleire gonger dei siste vekene skulda Russland for medvite å angripe sivile mål, mellom anna sjukehus. Russland nektar for at dei medvite angripar sivile mål.

(©NPK)