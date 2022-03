Ukraina blir kritisert for å vise fram russiske krigsfangar

utenriks

Den ukrainske etterretningstenesta (SBU) har fleire gonger kalla inn til pressekonferanse i Kyiv, der dei har vist fram unge russiske soldatar som er tekne til fange.

Krigsfangane var bakbundne og hadde bind for auga då dei vart førte inn rommet og måtte halde kvarandre i skuldrene for ikkje å falle.

Binda for auga vart tekne av, og soldatane vart deretter viste videoar av russiske bombemål.

– Sjå kva hæren deira gjer, sa ein ukrainsk offiser på ein av pressekonferansane.

– Dei har fortalt foreldra dykkar at de skulle på øving, ikkje at de skulle hit, sa han.

Framfor kamera

Ein etter ein måtte soldatane deretter sjå i kamera og sitt namnet sitt, namnet på eininga si og korleis dei hadde komme til Ukraina.

Alle hevda deretter at dei frivillig ønskte å ta avstand frå Russlands krigføring og at dei angra på eiga deltaking, og dei nytta alle påfallande nok same formuleringar.

Krigsfangane sa òg at dei vart behandla godt og oppmoda russarane til ikkje å tru på president Vladimir Putins «løgner».

Fleire av fangane som er vist fram på denne måten, har sett svært lite komfortable ut og har stira i golvet under seansen. Nokre av dei har òg hatt skrubbsår og raude auge.

Røde Kors-kritikk

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) reagerer sterkt på slik behandling av fangar.

– Krigsfangar og sivile som er tekne til fange, skal behandlast med verdigheit, understrekar ICRC.

– Fange er absolutt verna mot mishandling og eksponering for offentleg forvitenskap, inkludert bilete som blir spreidde offentleg og i sosiale medium, slår dei vidare fast.

Korkje det ukrainske forsvarsdepartementet eller SBU har svart på kritikken frå ICRC, men president Volodymyr Zelenskyjs rådgivar Oleksiyj Arestovitsj understreka nyleg i ein video viktigheita av å gi krigsfangar «human behandling».

Arestovitsj minner i videoen òg om at Ukrainas allierte i Vesten følgjer nøye med på dette.

Soldatmødrer

Det ukrainske forsvaret har oppretta ei nettside der russiske soldatmødrer kan organisere henting av sønene på grensa til Polen.

– I motsetning til Putins fascistar, så fører ikkje vi krig mot mødrer og borna deira, heiter det i ei kunngjering frå det ukrainske forsvarsdepartementet. Kor mange fangar som er utleverte, er ikkje kjent.

Ifølgje forsvarsleiinga er 200 russiske soldatar tekne til fange sidan invasjonen 24. februar. Det russiske forsvarsdepartementet opplyser å ha teke 572 ukrainske krigsfangar. Ingen av desse tala er stadfesta frå andre hald.

ICRC opplyser at dei som følgje av kamphandlingane, ikkje har kunna oppsøkje krigsfangane, noko dei i samsvar med Genèvekonvensjonen har rett til.

