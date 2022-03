Ukraina: Fluktkorridoren frå Sumy ser ut til å fungere

utenriks

Det ukrainske utanriksdepartementet publiserte tysdag ettermiddag ein video på Twitter der ein kan sjå sivile med bagasje i minibussar fulle av vassflasker. Fleire bilar slutta seg til kolonnen.

Sumy ligg aust i Ukraina berre 30 kilometer frå den russiske grensa. Byen har i fleire dagar vore under russisk angrep. Byen Poltava ligg rundt 170 kilometer lengre sør og lengre borte frå den russiske grensa. Det er ein by som så langt har vore spart for direkte kamphandlingar.

Tidlegare har ukrainske styresmakter kunngjort ei våpenkvile frå klokka 9 tysdag morgon til klokka 21 om kvelden. Hundrevis av studentar frå India og Kina skal òg fraktast i tryggleik.

