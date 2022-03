USAs etterretningsdirektør meiner Putin kjenner seg krenkt

utenriks

USAs direktør for nasjonal etterretning, Avril Haines, sa til ein kongresskomité tysdag at Russland undervurderte den ukrainske motstandskrafta før invasjonen for 13 dagar sidan.

Amerikanske etterretningsfolk meiner president Vladimir Putin kjenner seg «krenkt» av den manglande evna til dei russiske styrkane til å knekke Ukraina. Putin føler at han ikkje har råd til å tape krigen, men kva Putin reknar som ein siger, kan endre seg gitt dei aukande kostnadene i konflikten for Russland, ifølgje Haines.

Trass i Putins kunngjering om auka atomberedskap har ikkje USA observert nokon uvanlege endringar i Russlands atomstyrke, påpeikar ho. Det er «uklart på dette stadium» om Russland vil prøve å erobre heile Ukraina, noko som vil krevje meir ressursar enn det Putin hittil har avsett, legg Haines til.

