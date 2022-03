USA vurderer oljeimport frå Venezuela

utenriks

USA leitar no etter måtar å redusere oljeimporten frå Russland på, og Venezuela har i dag den største påviste oljereserven i verda, anslått til over 300 milliardar fat. Det er langt meir enn både Saudi-Arabia, Canada, Iran og Irak.

Amerikanske styresmakter braut i 2019 all kontakt med regimet til president Nicolás Maduro i Venezuela og har innført omfattande sanksjonar, mellom anna forbod mot oljeimport som utgjer 96 prosent av Venezuelas eksportinntekter.

– Formålet med besøket var å diskutere ei rekkje spørsmål, inkludert energi og energitryggleik, seier president Joe Bidens talsperson Jen Psaki.

Maduro, som har uttrykt varm støtte til president Vladimir Putin etter den russiske invasjonen av Ukraina, opplyser at møtet med dei amerikanske utsendingane fann stad på kontoret hans.

– Vi snakka saman i nesten to timar, sa han i ein TV-tale måndag kveld, der han beskreiv samtalane som «respektfulle, hjartelege og diplomatiske», utan å gå i detalj om kva som kom ut av dei.

Den amerikanske delegasjonen møtte òg representantar for Venezuelas opposisjon under besøket i Caracas, opplyser kontoret til opposisjonsleiar Juan Guaidó.

USA og nesten 60 allierte land har nekta å anerkjenne Maduros valsiger i 2018, og ser på Guaidó som den rettmessige presidenten i Venezuela. Maduro opplyste måndag at samtalane med opposisjonen, som har lege på is i fem månader, no skal takast opp att.

(©NPK)