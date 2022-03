Tidlegare britisk speaker suspendert frå Labour etter bølleklagar

utenriks

Granskingsrapporten frå Parlamentets sanksjonskomité meiner Bercow stod for bøllete åtferd og kallar han ein «serieløgnar.» I konklusjonen heiter det at eks-speakeren utviste «truande åtferd,» blant dei gjennom utskjellingar og raserianfall.

– Den stemna har opptredd som ei bølle. Som mange bøller hadde han sine favorittar og offera sine. Dei tre klagarane tilhøyrde siste kategori. Hadde den stemna vore ein ordinær parlamentsmedlem, ville vi avgjort at han skulle ekskluderast, heiter det i rapporten.

Bercow var med i Det konservative partiet då han var speaker, men melde seg inn i opposisjonspartiet Labour i 2021. No er han suspendert frå dette partiet inntil ei vidare gransking kan gjennomførast, skriv Sky News.

Bercow vart berømt verda over for framferda og utropa sine under dei svært opphissa debattane om brexit. I 2019 valde han å gå av, mellom anna som følgje av skuldingar om mobbing og trakassering i Parlamentet.

– Slik situasjonen er, tilrår vi at han aldri igjen får tilgang til Parlamentets bygningar i yrkessamanheng, konkluderer komiteen.

Bercow, som sat lenger enn nokon annan speaker sidan 2. verdskrig, kallar rapporten «amatøraktig».

– Å kalle det eg har opplevd som ein kengurudomstol, er ei fornærming mot kenguruar. Det er basert på tynne bevis og rykte, frå gammaldagse dogmatikarar som ønskjer å bli skuls med meg, seier han.

Trass at han risikerer å miste tilgangen til Parlamentet som politikar, kan han framleis gå inn i bygningane som gjest eller som privatperson.

(©NPK)