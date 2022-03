utenriks

– Sidan slutten av februar har det vore ei betydeleg intensivering i russiske skuldingar om at Ukraina utviklar atomvåpen eller biologiske våpen, heiter det i ei etterretningsoppdatering frå det britiske forsvarsdepartementet måndag.

Dei skriv vidare at dette er eit narrativ Russland har hatt lenge, men som truleg no blir forsterka for å forsvare Russlands invasjon av Ukraina.

