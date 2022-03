Stoltenberg: Å angripe sivile er totalt uakseptabelt

utenriks

Stoltenberg er tysdag i Latvia der han har hatt det han skildrar som ein viktig diskusjon om Russlands «brutale invasjon» av Ukraina med president Egils Levits.

Nato-generalsekretæren seier mange sivile er drepne eller skadde av russiske styrkar, og ber om reelle humanitære korridorar som er fullstendig respekterte.

– Det finst veldig truverdige rapportar om at sivile blir angripne når dei prøver å evakuere. Å angripe sivile er eit krigsbrotsverk, og det er totalt uakseptabelt, seier Stoltenberg ifølgje VG.

Han seier lidingane i Ukraina er forferdelege, og at det påverkar oss alle. Vidare understrekar han at Nato har auka nærværet i aust betrakteleg.

– Vi har eit ansvar for å sørgje for at konflikten ikkje eskalerer og spreier seg utanfor Ukraina, seier Stoltenberg.

