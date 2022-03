Ring Russland-kampanje lansert i Litauen

utenriks

Målet er at direkte kontakt kan bidra til å omgå narrativet i regimetru medium og endre oppfatninga hos vanlege russarar slik at det kan leie til at krigen blir avslutta.

Initiativet «Ring Russland» har ein database med 40 millionar tilfeldig valde russiske telefonnummer. Eit nytt nummer dukkar opp kvar gong ein brukar klikkar på kampanjenettstaden.

Ein av grunnleggjarane bak kampanjen, Paulius Seniuta, seier at han har snakka med tre personar han kjenner i Moskva og at samtalane var «veldig vanskelege».

– Desse menneska er i eit heilt anna informasjonsområde og har radikalt motstridande synspunkt frå oss, seier Seniuta, som jobbar som marknadsføringsspesialist.

– Nokre gonger verka det som om vi faktisk er frå ulike planetar.

Nettstaden tilbyr tips til innringjarar. Det går ut på at det ikkje skal vere noka utskjelling eller fornærmingar, og ein blir rådd til å vere førebudd på å lytte til synspunkta som mottakaren har.

– Vi ber folk om å avstå frå å vere konfronterande og prøve å forklare kven som har rett og kven som tek feil, seier Seniuta.

– Vi oppmodar folk til å snakke om tragedien med menneskeleg liding, menneske som døyr, kvinner som blir tvinga til å føde på metrostasjonar, seier han, og legg til at dette er noko forhåpentleg alle kan einast om er ein tragedie, uansett kva land dei bur i.

(©NPK)