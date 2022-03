Medium: USA skal forby import av russisk olje

utenriks

Ifølgje nyheitsbyrået AP var det Bloomberg som melde nyheita først.

Det vil i så fall vere ein av dei første vestlege sanksjonane mot Russland som direkte rammar dei største eksportvarene, olja og gassen i landet. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har oppmoda vestlege land til å innføre fleire sanksjonar mot desse næringane, som har sørgt for at kontantstraumane til Russland har halde fram, trass i at landet no nærast er utestengde frå banksystemet i verda.

Biden skal halde ein pressekonferanse klokka 16.45 tysdag norsk tid. Der skal han ifølgje Det kvite hus kunngjere «grep som held fram med å halde Russland ansvarlege for den uprovoserte og urettvise krigen mot Ukraina.»

Rådført seg med europearar

USA innfører forbodet på eiga hand, men har rådført seg med sine europeiske allierte, som er meir avhengige av russisk energi. Etter planen skal Europa redusere avhengnaden sin av russisk gass og olje, men dette vil ta tid. I dag utgjer russisk naturgass ein tredel av Europas forbruk av fossil energi.

Den amerikanske presidenten har tidlegare nølt med å innføre sanksjonar mot russisk energiimport, mellom anna for å redusere innverknaden på amerikanske bensinprisar.

Berre 5 prosent

USA importerer i gjennomsnitt 100.000 fat russisk olje kvar dag, berre 5 prosent av Russlands eksport av råolje. Rundt 8 prosent av USAs import av olje og petroleumsprodukt stamma frå Russland i fjor.

Ei rekkje oljeselskap har allereie trekt seg ut av Russland og avgrensar importen av olje derfrå, mellom anna ExxonMobil og BP. Shell slutta seg til desse selskapa tysdag, etter sterk internasjonal kritikk. Mellombelse tal frå USAs energidepartement viser at importen av råolje frå Russland fall til null i siste veke av februar.

