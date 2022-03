Masseflukta frå ukrainske byar held fram – USA og Storbritannia strammar inn sanksjonane

utenriks

Ifølgje FN-tal har no to millionar menneske flykta frå Ukraina, og minst 474 sivile er drepne i krigen hittil. FN går ut frå at det reelle talet på drepne er betydeleg høgare.

Russland lova tysdag endå ein gong våpenkvile for å gi sivile høve til å forlate hovudstaden Kyiv og byane Tsjernihiv, Sumy, Kharkiv og Mariupol via avtalte ruter.

Våpenkvila var eit resultat av forhandlingar mellom partane måndag og vart kunngjort av Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia på eit hastemøte i Tryggingsrådet same kveld.

I byen Sumy nordaust i Ukraina kunne dei første gå om bord i bussar i morgontimane, livredde etter ei ny natt med russiske angrep som ifølgje ein talsmann for påtalemakta i byen kosta 21 sivile livet, blant dei to barn.

I løpet av ettermiddagen vart det meldt frå ukrainske styresmakter at dei evakuerte frå Sumy var framme i Poltava, 175 kilometer lengre sør.

Også frå Kyiv-forstaden Irpin var evakueringa i morgontimane i gang, ifølgje ukrainske styresmakter, noko som vart stadfesta av BBCs journalistar på staden.

Då hundrevis av sivile frå Irpin prøvde å ta seg inn til Kyiv søndag, enda det tragisk då russiske styrkar angreip eit vegkryss som dei måtte passere. Minst åtte menneske vart drepne.

Den største utviklinga i krigen tysdag skjedde likevel utanfor Ukrainas grenser. USA og Storbritannia kunngjorde begge at dei vil stanse importen av russisk olje – USA på dagen, Storbritannia i løpet av året. Olje og gass er Russlands største eksportvarer, men har førebels ikkje vore særleg hardt ramma av sanksjonane frå Vesten.

I tillegg har oljegiganten Shell varsla at dei trekkjer seg ut av landet. Oljeprisen steig til over 130 dollar fatet, og Tyskland bønnfell no oljeprodusentane i Opec om å auke produksjonen.

Den ukrainske etterretningstenesta (SBU) har fleire gonger vist fram fangar for media der dei unge soldatane har måtta ta avstand frå Russlands krigføring og Putin.

– Krigsfangar og sivile som er tekne til fange, skal behandlast med respekt, understrekar ICRC.

– Fangar er absolutt verna mot mishandling og eksponering for offentleg nyfikne, inkludert bilete som blir spreidde offentleg og i sosiale medium, slår dei vidare fast.

Det amerikanske forsvarsdepartementet anslår at mellom 2.000 og 4.000 russiske soldatar er drepne, eit anslag som legg seg mellom Russlands påstand om 498 og Ukrainas påstand om 12.000.

