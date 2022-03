Lviv husar 200.000 internt fordrivne ukrainarar – ber om hjelp

utenriks

– Rundt 200.000 ukrainarar har allereie komme til Lviv. Kvinner, barn og eldre som vart drivne på flukt frå heimane sine som følgje av artillerield og bomber. Førebels får vi gitt alle mat og husly, men toga går og tala stig, seier ordførar Andrij Sadovyj.

Han ber internasjonale organisasjonar om å tilby hjelp, «her i Lviv, i Ukraina».

– Vi treng mobile heimar med bad og moglegheiter for matservering. Vi treng medisinsk og psykologisk støtte, medisinar, skotsikre vestar og hjelmar. Mobile sjukehus for vaksne og barn, seier ordføraren.

I ein separat uttale måndag sa Sadovyj at byen nærma seg grensa for kapasiteten sin. Rundt 440 kulturbygg og utdanningsfasilitetar i Lviv er gjort om til mottakssenter for flyktningar, i tillegg til 85 religiøse bygg.

(©NPK)