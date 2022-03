HRW: Taliban slår hardt ned på afghansk presse

utenriks

Medan det dei siste månadene har vore mykje merksemd om Talibans trakassering av journalistar og medium i hovudstaden Kabul, står det ikkje noko betre til i resten av provinsane i landet, konstaterer menneskerettsorganisasjonen i ny rapport.

HRW har intervjua journalistar og medietilsette i 17 av Afghanistans 34 provinsar, og dei fortel at det blir trua, banka opp og til tider fengsla når dei prøver å gjere jobben sin.

Overgrepa har fått mange medium til å stengje, medan andre driv omfattande sjølvsensur av frykt for å hisse på seg Taliban.

Journalistane fortel òg at etterretningsfolk frå Taliban ofte troppar opp i redaksjonslokala for å fortelje dei kva dei skal publisere, og dei åtvarar òg mot å rapportere noko som går på tvers av Talibans politikk. Omtale av valdshandlingar gjort av Taliban-medlemmer blir det òg åtvara mot.

Kvinnelege journalistar er særleg utsette, og i enkelte provinsar har dei fått ordre frå Taliban om å slutte å jobbe.

Mange afghanske journalistar flykta frå landet då Taliban greip makta i august, og mange sit fengsla etter å ha dekt demonstrasjonar eller for på anna vis ha erta på seg dei nye makthaverne.

Ei undersøking utført av den internasjonale journalistorganisasjonen Reporters Without Borders og Afghanistans uavhengige journalistforbund (AIJA) i desember, viste at 6.400 journalistar hadde mista jobben og at 231 medium hadde stengt sidan Taliban kom til makta.

