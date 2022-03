Høgsterett: Tjuveridømd rumenar kunne ikkje utvisast

utenriks

To gonger i løpet av tre år vart mannen arrestert og bøtelagd for tjuveri. Den første gongen var i 2016 då han hadde stole eit mobildeksel og fekk ei bot på 8.000 kroner. Han fekk då også ei åtvaring frå utlendingsstyresmaktene om at dersom han vart teken for fleire straffbare forhold, ville han bli utvist frå Noreg.

Så i 2019 vart han på nytt tekne. Ein søndag hadde han teke tre sekker med returnert sportsutstyr til ein verdi av 19.000 kroner som stod utanfor ein butikk. Han betalte bota på 5.000 kroner med ein gong, men etter dette vart han òg, trass protestar, sendt ut av Noreg med eit innreiseforbod på to år.

Han klaga på vedtaket, men tapte saka både i tingretten og lagmannsretten. No har likevel Høgsterett avgjort at Utlendingsnemndas vedtak om utvising var ugyldig. Høgsterett slår fast at dei to tilfella av tjuveri var mindre alvorlege og ikkje av samfunnsskadeleg art.

– Det er ingen opplysningar om at A var involvert i organiserte tjuveri. Det kan heller ikkje leggjast til grunn at han var del av eit kriminelt miljø eller var involvert i noka anna form for samfunnsskadeleg verksemd, skriv førstevoterande dommar Borgar Høgetveit Berg.

Han skriv vidare at mannen var i ferd med å etablere seg i Noreg med fast jobb, og at han hadde ordna med skuleplass for dottera, noko som også talte mot ein framtidig gjentakingsfare.

Høgsterett har òg tilkjent mannen fulle sakskostnader på til saman 328.000 kroner.

