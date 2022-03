FNs menneskerettssjef skal besøkje Xinjiang

utenriks

– Eg er glad for å kunngjere at vi er samde med kinesiske styresmakter om eit slikt besøk, sa Bachelet til FNs menneskerettsråd tysdag.

Seks vestlege land, blant dei USA, skuldar Kina for å drive folkemord mot uigurane i Xinjiang.

Nærare 200 menneskerettsorganisasjonar sende tysdag eit ope brev til Bachelet der dei bad henne offentleggjere ein rapport om menneskerettssituasjonen i provinsen som også har vore utsett i lang tid.

– Den snarlege offentleggjeringa av rapporten er sentralt for å sende ein bodskap til både offer og forbrytarar om at ingen stat, same kor mektig han er, står over internasjonal lov eller FNs høgkommissær, heiter det i brevet frå organisasjonar som Human Rights Watch og Amnesty.

Dei same gruppene har lenge oppmoda Bachelet til å besøkje Xinjiang og publisere funna sine om situasjonen der.

Kina blir skulda for å ha fengsla minst ein million uigurar – som hovudsakleg er muslimar – i leirar der dei blir utsette for tvangsarbeid, tvungen sterilisering, tortur og indoktrinering. Kina innrømmer at slike leirar finst, men meiner det dreier seg om eit tilbod om omskolering for å hindre rekruttering til islamsk ekstremisme.

Kina har lenge sagt at Bachelet er velkommen i Xinjiang, men det er først no ein har vorte samde om å gi henne meiningsfull tilgang til regionen.

(©NPK)