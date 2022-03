EU vil kutte behovet for russisk gass med to tredelar innan året er omme

utenriks

Det er målet i ein ny energiplan som vart lagd fram tysdag.

Planen blir lansert for å sikre billigare, sikrare og meir berekraftig energi til Europa i den usikre tryggingssituasjonen etter Russlands invasjon av Ukraina – og i møte med klimaendringane.

Energiprisane var høge allereie før krigen i Ukraina starta 24. februar. Etter invasjonen har prisane på både olje og gass stige vidare til himmels.

EU-kommisjonens plan, døypt «REPowerEU», går i hovudsak ut på å diversifisere EUs gassinnkjøp, få fortgang i planane om å rulle ut fornybar energi og erstatte gass som brennstoff for oppvarming og kraftverk.

– Truar oss eksplisitt

EU-kommisjonen meiner planen kan kutte EUs behov for russisk gass med to tredelar innan 2022 er omme, dersom ein ser han i samanheng med EUs klimaplan «Fit for 55».

– Vi må bli uavhengige av russisk olje, kol og gass. Vi kan ganske enkelt ikkje lene oss på ein tilbydar som eksplisitt truar oss. Vi må handle no for å redusere konsekvensane av aukande energiprisar, diversifisere gasstilfanget vårt for neste vinter og akselerere overgangen til rein energi, seier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i ei pressemelding.

Ho seier planen skal diskuterast med europeiske leiarar i Versailles seinare denne veka og deretter bli implementert raskt.

Uklart kven som erstattar

Meir konkret lener planen seg på to grunnpilarar. Den eine er å diversifisere gasstilfanget gjennom høgare LNG- og røyrimport frå ikkje-russiske tilbydarar. I tillegg går EU-kommisjonen inn for høgare produksjon og import av biometan og fornybart hydrogen.

Noreg blir nemnt eksplisitt som eit land EU-kommisjonen samarbeider med for å oppnå måla. Andre samarbeidspartnarar er Qatar, Japan, Sør-Korea og USA.

Den andre pilaren består i å raskare redusere bruken av fossilt brennstoff i europeiske heimar, bygningar, industri og kraftverk gjennom å gjere dei meir energieffektive, auke bruken av fornybar energi og elektrifisering og å sjå nærare på flaskehalsar i infrastrukturen.

EU-kommisjonen vil òg innan april leggje fram forslag til lovverk som krev at dei underjordiske gasslagera i EU blir fylte opp til minst 90 prosent av kapasiteten sin innan 1. oktober kvart år.

Blinken-bønn

EU-planen er i tråd med USAs ønske om at Europa gjer seg mindre avhengig av Russland. Utanriksminister Antony Blinken kalla det tysdag «avgjerande» at EU sluttar å vere avhengig av russisk energi.

Særleg i lys av krigen i Ukraina.

– Dette er for mange land ei stor moglegheit til å endeleg bli kvitt avhengnaden av russisk energi. For Russland brukar dette som eit våpen, sa Blinken.

Ifølgje Eurostat er Ungarn, Slovakia, Moldova, Austerrike og Tyskland dei fem landa i Europa som får størst del av energiforsyninga si frå russisk gass.

(©NPK)