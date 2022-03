Dette skjedde i Ukraina tysdag

utenriks

* USA og Storbritannia varslar begge ein stans i import av russisk olje. USA innfører omgåande forbod, medan Storbritannia skal fase ut russisk olje i løpet av året.

* FN anslår no at over to millionar menneske har flykta frå Ukraina sidan krigen byrja 24. februar. Minst 474 sivile er drepne.

* Evakueringa av ukrainske byar held fram. Russland varsla våpenkvile i Kyiv, Tsjernihiv, Mariupol, Kharkiv og Sumy. I Sumy lykkast fleire titals bussar å evakuere sivile til Poltava-regionen, 150 kilometer lengre sør. I Mariupol, som no har vore omleira av Russland i fleire dagar, har ikkje evakueringa gått etter planen. Ukraina skuldar igjen Russland for brot på våpenkvila og bombing av den såkalla humanitære korridoren.

* Ukraina hevdar dei har bremsa opp den russiske framrykkinga. USAs forsvarsdepartement anslår at mellom 2.000 og 4.000 russiske soldatar er drepne, eit tal som legg seg mellom Russlands påstand om 498 og Ukrainas påstand om 12.000.

* Det blir meldt om fleire angrep mot sivile. Mellom anna skal tre vere drepne av ei landmine nord for Kyiv, ifølgje ukrainske styresmakter. Kharkivs ordførar skuldar Russland for målretta angrep mot sivil infrastruktur som skular, sjukehus og barnehagar.

* Den kinesiske presidenten Xi Jinping har uttrykt sterk bekymring for krigen i Ukraina, i ein samtale med Tysklands statsminister og Frankrikes president. Kina uttrykkjer eit ønske om å spele ei konstruktiv rolle i eventuelle fredssamtalar.

* Verdshelseorganisasjonen melder om minst 16 stadfesta angrep på helsetenesta i Ukraina så langt. Helseministeren i landet hevdar at over 60 sjukehus er sett ut av spel som følgje av russiske angrep.

* Verdsbanken har godkjent ein hjelpepakke på 4,4 milliardar kroner til Ukraina, som skal gjerast tilgjengeleg omgåande og bidra til at den ukrainske regjeringa får gitt kritiske tenestetilbod, særleg lønningar, pensjonar og sosiale program. Dei kommande månadene skal Verdsbanken førebu ein hjelpepakke på 27 milliardar kroner.

* Ukraina får sterk kritikk av Røde Kors for at dei viser fram russiske krigsfangar på TV og får dei til å seie at dei angrar på å ha delteke i invasjonen.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fordømde i ei videomelding det han kallar Vestens brotne løfte om å verne Ukraina frå russiske angrep. Han talte òg til det britiske parlamentet og lova kamp til siste slutt, i ein tale inspirert av Winston Churchill.

* Endå fleire vestlege selskap har forlate Russland. Oljegiganten Shell stansar samarbeidet sitt med russiske selskap, medan McDonald's stengjer dei 850 restaurantane sine i Russland.

