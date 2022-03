Den svenske regjeringa seier nei til ny Nato-debatt

utenriks

– Formålet var ikkje å ha ein Nato-diskusjon, seier statsminister Magdalena Andersson (S) etter at ho møtte dei andre partileiarane til samtale tysdag.

På møtet kravde dei borgarlege partileiarane at regjeringa set i gang diskusjon om ein mogleg Nato-medlemskap, men dette vart avvist av Andersson. Ho meiner det er best for Sveriges tryggleik å halde seg til gjeldande tryggingspolitisk linje.

Samtidig ser Andersson eit behov for å «supplere» den noverande tryggingspolitiske analysen. Analysen vart utvikla av forsvarskomiteen, som inkluderer alle parlamentariske parti, i 2019.

Nøyaktig korleis tillegget skal gjerast, kven som skal gjennomføre det og korleis oppdraget skal formast ut, er ikkje bestemde.

Misnøye på borgarleg side

Dei borgarlege partileiarane var ikkje fornøgde etter møtet med statsministeren.

Liberalernas leiar Nyamko Sabuni vil at Sverige skal starte partisamtalar om ein mogleg Nato-medlemskap, akkurat som i Finland.

– Statsministeren avviste å starte slike diskusjonar, og det synest eg er uheldig, seier Sabuni.

Heller ikkje leiaren for Kristdemokraterna, Ebba Busch, var fornøgd. Ho åtvarar mot å utsetje diskusjonar om Nato-medlemskap.

– Vi kan ikkje teikne bustadforsikring når huset allereie står i brann, seier ho.

Ser til Finland

Ulf Kristersson, leiar for dei konservative Moderaterna, er bekymra for at Sverige kjem på etterskot no som Finland har starta partileiarsamtalar om Nato-spørsmålet.

– Sverige må vere førebudd på å ta avgjerder samtidig, sa han til TT før møtet.

Sjølv om Kristersson synest det er bra at tryggingsanalysen no skal supplerast, ønskjer han at ein eventuelt svensk Nato-medlemskap skal vere ein del av det.

– Det er no ein heilt ny situasjon etter Russlands invasjon av Ukraina, understrekar Moderaterna-leiaren.

– Det hastar. Vi kan ikkje sitje i eit vindfang og håpe at dette blæs over, for så å bli overraska over ei finsk avgjerd om nokre månader, seier Kristersson.

Han understrekar at spørsmålet om Nato-medlemskap ikkje må vere ein intern sosialdemokratisk prosess.

– Dette er ein vanleg svensk prosess, seier Kristersson.

Statsministeren ønskjer ikkje å svare på korleis Sverige vil opptre dersom Finland bestemmer seg for å gå inn i Nato. Andersson viser til at det er eit hypotetisk spørsmål.

Sverigedemokraterna revurderer

Moderaterna, Centern, Liberalerna og Kristdemokraterna har lenge gått inn for svensk Nato-medlemskap. Sverigedemokraterna (SD) signaliserte nyleg at dei er opne for å revurdere neiet sitt til Nato.

Viss SD skulle endre standpunkt, er det fleirtal i Riksdagen for at Sverige går inn i Nato.

SD-leiar Jimmie Åkesson slår fast at partiet ikkje grunnleggjande har endra synspunkt på Nato, men han påpeikar at SDs nei i dag er «veldig skarpt» formulert. I forslaget til valplattform heiter det at «svensk alliansefridom skal vernast og føre til handlefridom ved endra tryggingsbilete».

– Eg er ikkje sikker på at det er ei rimeleg haldning i denne situasjonen, sa han til TT før møtet.

Valplattforma skal behandlast på SDs valkonferanse til helga.

– Så får vi sjå kvar vi landar. Vi vil ikkje lande på ja eller nei til Nato denne veka, seier Åkesson.

