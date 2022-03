utenriks

Eksporten av «kjøtt, rug, havre, bokhvete, sukker, hirse og salt» vil bli sett på pause, heiter det i ei fråsegn. Eksporten av kveite, mais, høns, egg og olje blir samtidig berre mogleg med løyve frå finansdepartementet, skriv CNN.

Årsaka er at daglegvarebutikkar i heile landet er i ferd med å gå tomme for mat, fordi forsyningskjedene er under press frå den russiske invasjonen.

