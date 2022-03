utenriks

Ein talsmann for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj seier ifølgje Reuters at ukrainske borgarar må kunne forlate heimane sine gjennom ukrainsk territorium, og skuldar Russland for å med vilje stå i vegen for tidlegare evakueringsforsøk.

– Dette er ei fullstendig umoralsk historie. Folks liding blir brukt til å lage dei ønskte TV-bileta, seier talsmannen i ei skriftleg melding.

– Dette er ukrainske borgarar, dei bør ha rett til å evakuere til ukrainsk territorium, skriv han.

