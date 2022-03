utenriks

Den ukrainske generalstaben hevdar òg at dei russiske styrkane i byen vart påførte store tap under kampane på søndag og at to høgtståande offiserar var blant dei drepne, ifølgje BBC.

Opplysningane er ikkje stadfesta frå uavhengig hald.

Tsjuhujiv har litt over 30.000 innbyggjarar og ligg 37 kilometer frå Ukrainas nest største by Kharkiv, som den siste veka har vore under vedvarande russisk angrep.

