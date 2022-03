Ukraina: Russland skyt medvite mot sivile under evakuering

utenriks

– Den ukrainske regjeringa gjorde alt for å tillate humanitære korridorar for evakuering, skreiv forsvarsminister Oleksij Reznikov på Facebook måndag. Vidare skriv han at russiske militære prøver å «kvele byen» med ei humanitær krise.

Mariupol, som ligg ved Azovhavet, er ein strategisk viktig by i krigen.

– Fordi russiske terroristar ikkje held seg til alle avtalar, kjenner dei ikkje sorg sjølv overfor barn, kvinner eller såra menneske. I staden skaut dei mot innkvarteringshus og fredelege sivile under evakueringa, skreiv Reznikov.

Russland nektar for på det sterkaste at dei nokon gong har retta angrep mot sivile i Ukraina. Ein talsmann for det russiske forsvarsdepartementet gir den ukrainske hæren skulda for fire sivile dødsfall i Mariupol.

Talsmann Igor Konasjenkov seier ukrainske styrkar opna eld mot prorussiske separatistsoldatar, ifølgje nyheitsbyrået Interfax. Russland seier 150 sivile vart brukte som menneskeleg skjold, men at dei til slutt var i stand til å forlate byen ved hjelp av separatistane. Opplysningane er ikkje stadfesta frå uavhengig hald.

(©NPK)