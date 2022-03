Tolv personar stiller til det franske presidentvalet

utenriks

Totalt 65 kandidatar uttrykte interesse, men dei færraste av dei fekk dei 500 underskriftene dei trong frå dei vel 35.000 ordførarane i landet. Første valomgang skjer 10. april, og dersom ingen kandidatar får over 50 prosent av stemmene, møtest dei to beste kandidatane til ein andre omgang to veker seinare.

Macron ligg på førsteplass med god margin på dei fleste meiningsmålingane. Blant dei fremste utfordrarane hans er dei to høgreradikale kandidatane Marine Le Pen og Eric Zemmour, og dessutan den konservative Valérie Pécresse.

I tillegg stiller kandidatar som Paris' sosialdemokratiske ordførar Anne Hidalgo, den venstreradikale Jean-Luc Mélenchon, den grøne Yannick Jadot og kommunisten Fabrien Roussel.

