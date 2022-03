Talet på koronarelaterte dødsfall i verda har passert 6 millionar

utenriks

Tala viser at pandemien, som no er inne i tredje år, langt frå er over. Tal frå Worldometers koronastatistikk stadfestar talet.

Den siste millionen dødsfall har funne stad dei siste fire månadene, går det fram av tal som det amerikanske universitetet har samla inn.

Auken har minka noko sidan ein passerte 5 millionar dødsfall, men det viser at mange land framleis slit med koronaviruset. Mellom anna har avsidesliggjande stillehavsøyar, som lenge var verna mot smittespreiing fordi dei ligg isolert, kjempar no med sine første utbrot som er drivne fram av den smittsame omikronvarianten.

I Hongkong, der talet på dødsfall no aukar, har styresmaktene testa heile befolkninga på 7,5 millionar tre gonger denne månaden. Dette inngår i Fastlands-Kinas nullvisjonstrategi. Også i Kina har ein registrert det høgaste talet smitta på to år, og det er oppdaga smitteklyngjer i meir enn eit tital byar.

Andre land som framleis har høge dødstal, er Polen, Ungarn, Romania og andre austeuropeiske land. Regionen blir òg prega at flyktning-tilstrøyming frå krigsherja Ukraina, eit land som har dårleg vaksinasjonsdekning.

USA nærmar seg 1 million dødsfall, det størst offisielle dødstalet i verda.

Ekspertar meiner mengda døde truleg er sterkt underrapportert og at det finst store mørketal. I mange delar av verda er testing og medisinsk journalføring mangelfull, og mange dødsfall er ikkje registrerte som knytt til covid-infeksjonar. Ein analyse av overdøying utført av The Economist anslår at talet ligg ein stad mellom 14 og 23–4 millionar.

Totalt er det registrert rundt 450 millionar tilfelle av covid-19.

(©NPK)