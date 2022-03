Sivile ukrainarar risikerer livet under flukta

utenriks

Frå fleire hald kjem det augnevitneskildringar om døde menneske som ligg langs vegen.

Familiar og andre små grupper frå byen Irpin må bere med seg alt av bagasje når dei til fots tek seg over den øydelagde brua på veg til hovudstaden. Av og til får dei hjelp av ukrainske soldatar, men flyktningane er elles ubeskyttet og risikerer å bli utsette for russisk eld.

– Familie drepen i granatangrep

Søndag morgon kunngjorde guvernøren til regionen at vegane ut av Irpin, som ligg nokre mil utanfor Kyiv, er utrygge og derfor stengde. Likevel sluttar ikkje folk å ta seg over brua og langs den ubeskytta vegen som leier opp til ho.

Ein familie med to barn kryssa brua søndag, men vart trefte av russiske granatar på Kyiv-sida. Alle vart drepne, rapporterer The New York Times, som var på staden og filma hendinga.

– I dag var eg vitne til at russiske soldatar bevist sikta på sivile på flukt frå Irpin. Minst tre familiemedlemmer av fire vart drepne framfor meg, tvitra fotograf Lynsey Addario, som har lagt ut bilete av dei drepne.

Russlands president Vladimir Putin har fleire gonger uttalt at styrkane hans ikkje rettar angrep mot sivile.

Vitne fortel om drap i Mariupol

Ein familie som har forlate hamnebyen Mariupol, fortel at dei har vore ei veke utan varme, straum og med svært lite mat og vatn, melder nyheitsbyrået AFP. Byen har vore under luftangrep.

– På vegen såg vi lik overalt. Russarar og ukrainarar. Vi såg at folk hadde vorte gravlagde i kjellarar, seier familien.

Ifølgje FNs høgkommissær for flyktningar har over 1,5 millionar menneske flykta frå Ukraina så langt. Meir enn halvparten har teke seg over grensa til Polen. Det er òg mange flyktningar internt i Ukraina.

