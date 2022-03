Samtalar går føre seg mellom Ukraina og Russland

utenriks

Samtalane på grensa mellom Kviterussland og Polen skulle starte klokka 15 måndag, ifølgje ein rådgivar til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Belta har publisert eit bilete av delegasjonane i dei to landa på Telegram. Det statlege nyheitsbyrået legg til at «humanitære korridorer for å evakuere» sivilbefolkninga i Ukraina står på dagsordenen.

Partane har møtt kvarandre to gonger tidlegare, men utan å ha klart å komme fram til ei løysing på konflikten. Forventningane til at den tredje samtalerunden vil gi nokre resultat, var låge i forkant.

Russland invaderte nabolandet Ukraina for tolv dagar sidan.

