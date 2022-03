Russland seier evakueringa frå ukrainske byar har stoppa

utenriks

Det russiske forsvarsdepartementet seier måndag at ukrainske «nasjonalistar» held igjen befolkninga under trussel om vald. Vidare hevdar dei at Ukraina held fram med å bombe russiske stillingar trass i våpenkvila.

Ein representant for separatistgrupper som søkjer lausriving frå Ukraina kjem med liknande utsegner.

– Folk kjem ikkje ut akkurat no, seier talsmann Eduard Basurin for dei prorussiske styrkane i Donetsk-regionen til statleg russisk TV.

Ifølgje det russiske nyheitsbyrået Tass kryssa ein buss med ukrainske flyktningar frå Mariupol den russiske grensa.

Leiaren for operasjonane til Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), Dominik Stillhart, seier til BBC at nokre av korridorane er minelagde.

Enkelte tilsette i ICRC prøvde å forlate Mariupol langs ei av dei avtalte rutene søndag, men fann ut at vegen dei vart tilrådd var minelagd.

(©NPK)