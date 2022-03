Russland opnar for atomsamtalar – men ikkje ved Tsjernobyl

utenriks

IAEA fryktar at den russiske invasjonen av Ukraina kan føre til ein atomkatastrofe dersom dei fire kjernekraftverka i landet eller andre anlegg kjem til skade. Førre veike skapte ein brann ved Zaporizjzja-anlegget sør i Ukraina panikk, sidan han oppstod i samband med kampar mellom russiske og ukrainske styrkar i nærområdet.

Leiaren i organisasjonen Rafael Grossi har kravd at det blir halde samtalar mellom landa så fort som mogleg. Det går Russland med på. Derimot er dei meir tvilande til Grossis forslag om at partane møtest ved Tsjernobyl, åstaden for den verste atomkatastrofen i Europas historie i 1986.

– Eg trur ikkje Tsjernobyl er den beste staden for eit slikt møte. Det finst mange hovudstader verda over, seier Russlands IAEA-ambassadør Mikhail Uljanov.

Ambassadøren seier Russland no ventar på svar frå Ukraina.

(©NPK)