Røde Kors: Veg ut av Mariupol er minelagd

– Så snart teamet vårt i Mariupol nådde det første kontrollpunktet, oppdaga dei at vegen som var markert som del av den humanitære korridoren, var minelagt, seier operasjonsdirektør Dominik Stillhart i ICRC måndag.

Stillhart oppmodar sterkt til at partane blir samde om dei presise rutene og tidspunkta som gjeld for såkalla humanitære korridorar for sivile som ønskjer å forlate omleira Mariupol og andre byar i Ukraina.

– Så langt har vi dessverre berre sett prinsippavtalar. Dei bryt saman fordi dei manglar presisjon og semje om sånne ting som tidspunkt, kva vegar som gjeld, om menneske kan forlate byen, og om varer kan sleppe inn, seier han.

Seinare presiserte ein ICRC-talsmann ved hovudkvarteret i Genève at det ikkje hadde vore nokon formell avtale om trygge fluktvegar ut av Mariupol, og at dette saman med nye kampar rundt byen hadde ført til at staben deira og sivile ikkje hadde kunna forlate byen.

