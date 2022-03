Nedgang på børsane i USA

utenriks

Den breiare indeksen S&P 500 har gått ned 2,2 prosent. Bakgrunnen er krigen i Ukraina, stigande oljepris og bekymring for høg inflasjon.

USA vurderer å stanse importen av russisk olje, noko som utløyste eit veldig hopp i oljeprisen måndag. Nordsjøolja kosta på eit tidspunkt 127 dollar fatet.

Dei europeiske gassprisane bykset over 50 prosent til over 300 euro per megawattime, ifølgje tal frå Infront som blir sitert av E24. Dette er det høgaste nivået nokon gong.

Dei stigande prisane fører til auka olje- og gassinntekter for Noreg. Likevel fall òg Oslo Børs måndag, til liks med dei store europeiske børsane.

