Navalnyjs støttespelarar ber kvinner bruke kvinnedagen til Ukraina-protest

Støttespelarar av den fengsla regimekritikaren retta måndag ei oppmoding til alle russiske kvinner om å nytte seg av kvinnedagen tysdag til å protestere mot invasjonen. Klokka 14 bør alle russiske kvinner samle seg på torg i heimbyen sin, sa talskvinne Kira Jarmysj i ei videomelding.

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars er høgtidsdag i Russland, og kvinner får tradisjonelt blomster.

– Kvinner forsvinn ikkje når krigen byrjar. Dei ber ei like tung byrde i krig som menn gjer, om ikkje tyngre, sa Jarmysj, som understreka at kvinnedagen gir kvinner ei moglegheit til å vise at stemma deira tel.

– Vi vil ikkje ha denne krigen. Vi vil at han skal stoppast med éin gong, sa ho.

Søndag var det protestar mot krigen i mange russiske byar. Borgarrettsorganisasjonen OVD-informasjon melde måndag at 5.140 menneske i 70 byar var arresterte i etterkant.

