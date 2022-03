Macron: Har ikkje bede om humanitær korridor til Russland

utenriks

Russland har kunngjort at ei våpenkvile skulle starte måndag morgon slik at det kan opprettast humanitære korridorar for å evakuere sivile ukrainarar. Avtalen om ei mellombels våpenkvile skal ha vorte diskutert då Macron snakka med president Vladimir Putin søndag.

Men det franske presidentkontoret reagerer på at russarane opprettar korridorar berre til Russland og Kviterussland.

– Macron har ikkje bede om at det blir oppretta korridorar til Russland. Han bad om at sivilbefolkninga må få reise ut og at humanitær hjelp må komme inn, seier presidentkontoret i ei fråsegn til BFMTV.

– Dette er endå ein måte for Putin til å endre narrativet og seie at det er ukrainarane som er den aggressive parten og at russarane er dei einaste som tilbyr asyl til alle, heiter det vidare.

(©NPK)