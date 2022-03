Lokale styresmakter: Ordførar i ukrainsk by drepen

utenriks

– Ordførar for Gostomel, Juri Illitsj Prylpko, døydde medan han delte ut brød til dei svoltne og medisinar til dei sjuke, opplyser byen på si Facebook-side.

Prylpko vart skoten og drepen saman med to andre, heiter det vidare i meldinga, som ikkje spesifiserer nærare når det skjedde.

– Ingen tvinga han til å gå under kulene til okkupantane. Han døydde for folket sitt, for Gostomel. Han døydde som ein helt, heiter det.

Gostomel ligg nordvest for Kyiv. Byen husar den strategisk viktige militærflyplassen Antonov, som var åstad for harde kampar mellom ukrainske og russiske styrkar dei første dagane av krigen.

