Kraftig oljeprishopp – opp nesten 9 prosent

utenriks

På toppen like etter opning var prisen 139 dollar fatet, ei stigning på 18 prosent, ifølgje Bloomberg.

Prisauken kom etter ein auke på 21 prosent førre veke. Også prisen på amerikansk WTI-olje steig med rundt 10 prosent, og toppa seg på nesten 128 dollar per fat. CNBC skriv at det er den høgaste prisen på WTI-olja på 13 år.

Av Bloomberg blir prisstiginga knytt til diskusjonar mellom USA og allierte om eit mogleg handelsforbod for russisk olje, som svar på Russlands invasjon av Ukraina.

– Vi snakkar no med dei europeiske partnarane våre og allierte om å på ein koordinert måte sjå på moglegheitene for å forby import av russisk olje, sa USAs utanriksminister Antony Blinken til CNN søndag. Samtalane handlar òg om å «sikre at det fortsatt er en sunn forsyning av olje i markedet», sa Blinken.

På slutten av fjoråret var Russland den fjerde største eksportøren i verda av råolje og petroleumsprodukt etter Canada, Mexico og Saudi-Arabia, ifølgje amerikanske styresmakter.

(©NPK)