Høgsterett avviste Cosby-anke

Høgsterett avviste måndag ein anke frå påtalemakta i Pennsylvania.

I fjor sommar vart komikaren og skodespelaren Cosby lauslaten frå fengsel etter å ha sona nesten tre år. Han vart i 2018 funnen skuldig i å ha dopa ned og misbrukt ei kvinne i 2004, men dommen vart seinare omgjord.

Bakgrunnen var at høgsterett i delstaten Pennsylvania kom til at dommen ikkje var gyldig og at rettssaka ikkje hadde vore rettferdig.

Påtalemakta hadde bede høgsterett om å gå gjennom denne rettsavgjerda. Dei meinte aktor som førte saka, var bunde av ein avtale forgjengaren hadde inngått om ikkje å sikte Cosby.

Som normalt er, har høgsterett ikkje kommentert avgjerda om ikkje å ta saka opp til ny behandling. Den var inkludert på ei liste over saker som retten meiner ikkje bør takast opp igjen.

