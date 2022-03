FNs tryggingsråd held ekstraordinært Ukraina-møte

utenriks

Møtet vart føreslege av Frankrike og Mexico.

Dei vil ha ein resolusjon med krav om at kampane i Ukraina blir stansa omgåande, at naudhjelp får komme fram til sivilbefolkninga uhindra, og at befolkninga skal vernast.

USA har oppgitt at dei ikkje vil støtte ein slik resolusjon om ikkje han inneheld tydelege formuleringar om at det er Russland som har forårsaka den humanitære krigen, ifølgje diplomatiske kjelder.

Russland har uansett vetorett i Tryggingsrådet, noko som vil gjere det vanskeleg å få ein resolusjon gjennom.

