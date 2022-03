EU ber FN verne atomkraftverka i Ukraina

utenriks

EU ber òg FN-byrådet om å mobilisere internasjonal hjelp i tilfelle det skulle oppstå ein naudssituasjon, går det fram av eit brev som nyheitsbyrået Reuters har fått tilgang til.

Russiske styrkar har teke kontroll over Zaporizjzja, som er det største atomkraftverket i Europa. I tillegg har Russland kontroll over anlegga for brukt brensel og radioaktivt avfall i Tsjernobyl, og dessutan det no nedlagde kraftverket der den verste atomulykka i verda fann stad i 1986.

– Eg ber om at IAEA gjer sitt ytste for å sikre atomtryggleiken til Ukrainas atomanlegg under dei noverande krigsforholda, skriv EUs energipolitiske sjef Kadri Simson i eit brev til direktør Rafael Grossi i Det internasjonale atomenergibyrået.

– Ekstremt bekymra

Russland bør omgåande stanse dei valdelege handlingane sine mot Ukraina og føre tilbake alle Ukrainas atomanlegg til full operasjonell og regulatorisk kontroll av Ukraina, heiter det i brevet, som er datert 4. mars.

Ifølgje ukrainske styresmakter tok russiske styrkar kontroll over Zaporizjzja-anlegget fredag etter å ha sett fyr på eit tilstøytande treningsanlegg. Russlands forsvarsdepartement gav ukrainske sabotørar skulda for angrepet.

Russiske styrkar har sidan plassert tilsette som driv anlegget, under kommandoen sin og avgrensa kommunikasjonen deira med omverda. IAEA sa søndag at dei var «ekstremt bekymra».

EU førebur straumhjelp

Brannen ved Zaporizjzja vart raskt sløkt og det førte ikkje til nokon skade på reaktorane. Men det understreka bekymringa for dei potensielt katastrofale konsekvensane som kan gå føre seg dersom eit av Ukrainas fire atomkraftverk i drift skulle bli skadde i krigen.

Simson oppmoda IAEA til å mobilisere det internasjonale samfunnet «til å vere budd til å gi Ukraina bistand i tilfelle ein naudsituasjon».

Den ukrainske kraftprodusenten DTEK bad søndag vestlege land, Nato og FN om å innføre flyforbodssoner over Ukrainas atomkraftverk.

EU førebur seg på å raskt kople Europas elektrisitetssystem til Ukrainas nett, noko som vil gjere det mogleg for Ukraina å få straum frå Europa viss militære angrep forårsakar straumbrot.

(©NPK)